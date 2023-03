L'Antwerp désormais deuxième après son succès 0-2 à Seraing réduit à dix après dix minutes

L'Antwerp est venu s'imposer 0-2 sur la pelouse de Seraing, samedi soir dans le cadre de la 29e journée de la phase classique de la Jupiler Pro League. Réduite à dix après dix minutes de jeu et l'exclusion de Daniel Oparé, la lanterne rouge de la compétition, a rapidement concédé un premier but, puis un deuxième après moins de vingt minutes. Ce succès permet à l'Antwerp de s'emparer de la 2e place avec 60 points, en attendant le choc de dimanche (18h30) entre le leader Genk (67) et l'Union (59). Seraing reste dernier avec 19 points à 8 longueurs de Courtrai 15e et premier club hors de la zone rouge alors qu'il reste quinze points à prendre.