L'Antwerp enregistre une perte record de près de 46 millions d'euros

Les chiffres dans le rouge du club anversois étaient connus depuis un certain temps. Lors de la saison 2022-2023, l'Antwerp a accusé la plus grosse perte jamais enregistrée par un club belge sur un exercice, soit 45.912.016 euros. Les revenus de la campagne de la Ligue des Champions et les transferts d'Arthur Vermeeren, Willian Pacho et Gaston Avila n'ont pas encore été pris en compte dans ces comptes. L'homme fort Paul Gheysens a également procédé récemment à une augmentation de capital de près de 50 millions d'euros.

La perte cumulée des 25 clubs professionnels belges pour la saison 2022-2023 s'élève à 193 millions d'euros, soit 37 millions de plus que l'année précédente. Six clubs seulement - Club Bruges, Union, Saint-Trond, Genk, Courtrai et Cercle Bruges - n'ont pas enregistré de pertes. Outre l'Antwerp, Zulte Waregem (12 millions), Lommel (14 millions), OH Louvain (18 millions), La Gantoise (19 millions) et le Standard (19 millions) ont également subi de lourdes pertes. La Commission des Llcences a également infligé une amende de 30.000 euros au club liégeois pour avoir envoyé en retard le rapport d'audit de ses comptes, en novembre.