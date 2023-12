L'Antwerp et Westerlo se neutralisent, Charleroi perd et plonge en zone rouge

L'Antwerp et Westerlo ont partagé (2-2) dans le cadre de la 19e journée de Jupiler Pro League, samedi soir, alors que Charleroi s'est incliné à Saint-Trond (1-0).

En deuxième mi-temps, Westerlo a profité de son momentum pour revenir dans le match. Après une belle phase collective, Lucas Stassin a profité d'un tir mal repoussé par Jean Butez pour remettre les compteurs à égalité (71e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Stassin s'est offert un doublé avec une grosse frappe au ras du sol depuis l'extérieur de la surface et imparable pour Butez (78e, 1-2).

Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir le premier but du match. Bien servi par Arthur Vermeeren en profondeur, Arbnor Muja a percé la défense de Westerlo avant d'envoyer une frappe lourde pour ouvrir le score (45e+1, 1-0).

Dans les dernières minutes, Vincent Janssen a cru obtenir un penalty après avoir raté sa chance au but mais Bram Van Driessche, l'arbitre de la rencontre, n'a pas bronché (85e). C'est finalement Toby Alderweireld qui a inscrit le but égalisateur après avoir contrôlé le ballon dans la surface et envoyé une frappe croisée (86e, 2-2).

Dans le même temps, au Stayen, Saint-Trond a arraché les trois points face à Charleroi (1-0) sur un but tardif de Jarne Steuckers (84e).

Au classement provisoire, l'Antwerp prend la 5e place (32 points) et Saint-Trond reste au 8e rang (26 points). Au niveau de la zone rouge, Westerlo profite de son partage pour en sortir et prendre la 12e place (18 points) alors que Charleroi, à cause de sa différence de buts, y plonge avec sa 13e place (18 points).