L'Antwerp fait le travail contre Saint-Trond et revient à hauteur du Club de Bruges

Après presque une heure de jeu, Saint-Trond a craqué face aux offensives de l'Antwerp. Van Helden a tendu le pied dans la surface alors qu'Ilenhikena s'était jeté sur la balle, et l'attaquant français a été fautivement déséquilibré. Ondrejka s'est alors présenté face à Suzuki et a converti avec sang-froid le coup de pied de réparation (1-0, 62e).

Derrière l'Union et Anderlecht, qui recevra Eupen à 18h30, l'Antwerp et le Club sont au coude à coude. Ils ont 5 points d'avance sur un peloton formé du Cercle de Bruges, de Genk et de La Gantoise (43 points), juste devant Malines (42 points). Si la qualification de l'Antwerp et de Bruges n'est pas mathématiquement assurée, il semble que la bataille pour les playoffs se jouera plutôt entre les quatre poursuivants.

Libéré de l'obligation de marquer un but, le Great Old a pu profiter d'une nouvelle erreur défensive une dizaine de minutes plus tard. Keita est bien sorti pour chiper un ballon mal négocié par la défense, qui est finalement arrivé dans les pieds d'Ejuke devant le but. L'attaquant nigérian a envoyé un tir hors de portée de Suzuki pour doubler la mise (2-0, 74e).

Dans les dernières minutes de la rencontre, Ondrejka s'est fendu d'un doublé alors que les Trudonnaires jetaient leurs forces à l'avant. Ilhenikena s'est joué de la défense et a transmis à Ejuke qui a déposé un centre à l'entrée des six mètres. Ondrejka n'a eu qu'à conclure dans le but vide pour sceller le résultat (3-0, 87e).