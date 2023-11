L'Antwerp ne peut faire mieux qu'un partage à Saint-Trond

Sur son seul tir cadré de la rencontre, l'Antwerp a arraché un partage sur la pelouse de Saint-Trond (1-1) vendredi en ouverture de la 15e journée de Jupiler Pro League. Un point qui place les Anversois à la quatrième place de façon provisoire (24 points) juste devant Genk (24 points) et le Cercle de Bruges (22 points). Saint-Trond reste huitième (19 points) à portée du Standard et du RWDM (17 points).

Après une dizaine de minutes, le match était interrompu suite à un contact direct entre Jean Butez et un joueur de Saint-Trond. Le gardien de l'Antwerp, qui semblait sonné, était pris en charge par les médecins du club qui lui donnaient l'autorisation de rejouer quelques minutes plus tard (12e).

Les Trudonnaires faisaient le jeu durant cette première mi-temps et voyaient leurs efforts récompensés par un but avant le retour aux vestiaires. Lancé en profondeur dans la défense, Jarne Steuckers envoyait un tir croisé pour tromper Jean Butez et ouvrir le score (43e, 1-0). Juste avant le coup de sifflet, Jelle Bataille tentait sa chance de loin mais son tir passait juste à gauche du poteau (45e+3).