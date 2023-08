L'Antwerp partage l'enjeu face à OH Louvain en ouverture de la 4e journée

L'Antwerp et l'OHL ont partagé l'enjeu 1-1 (mi-temps: 1-0) vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Mark van Bommel ont marqué leur unique but via Janssen (33e) en première période avant que les Louvanistes n'égalisent en fin de match grâce à Sagrado (82e).

Après un début de partie tendu, à l'avantage des Louvanistes, c'est Vincent Janssen qui débloquait le marquoir en plaçant, dos au but, une superbe frappe à ras-de-sol qui ne laissait aucune chance à Prevot (33e). Kerk passait à deux doigts d'enfoncer le clou deux minutes plus tard sur un magnifique travail de Balikwisha (38e). Vermeeren n'était pas loin non plus de doubler la mise et forçait Prevot à un arrêt sur une frappe lointaine (41e).

En début de seconde période, un penalty pour l'Antwerp (48e) était annulé suite à une intervention du VAR.