L'Antwerp privé de Michel-Ange Balikwisha qui a "subi une petite opération au genou"

"Michel-Ange Balikwisha a subi une petite opération au genou. Il a immédiatement débuté sa revalidation et va travailler avec le staff médical pour être de retour sur les terrains le plus vite possible", a écrit l'Antwerp sur X (anciennement Twitter).

Présent à l'Antwerp depuis juillet 2021, Balikwisha, 22 ans, a compilé 8 buts et 8 assists en 30 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le 'Great Old' occupe actuellement la 6e place en Jupiler Pro League avec 32 points en 20 matches. Les Anversois débuteront l'année 2024 par la réception de Charleroi le dimanche 21 janvier à 13h30.