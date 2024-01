L'Antwerp renvoie Sam Vines aux États-Unis

L'Antwerp a choisi de se séparer de l'Américain Sam Vines, qui retourne dans son pays chez les Colorado Rapids en MLS, après deux ans et demi au Bosuil. Le club anversois en a fait l'annonce lundi.

Sam Vines a disputé 58 matches avec 2 buts et 2 assists au total pour le Great Old. Il n'a pas pu goûter à la Ligue des Champions, cependant, puisque le club avait oublié de l'inscrire sur la liste européenne en septembre dernier. Cette saison, il n'a participé qu'à 5 rencontres de championnat, inscrivant 1 but.

Vines retourne auprès de son club formateur, qu'il avait quitté pour l'Antwerp en août 2021. Il avait également évolué pour Charlotte Independence.