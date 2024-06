L'Antwerp se renforce en défense avec le Bulgare Rosen Bozinhov

Le 'Great Old' sort d'une fin de saison décevante. L'Antwerp a terminé à la sixième et dernière place des Champions' playoffs de la Jupiler Pro League et a perdu la finale de la Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise.

Jonas De Roeck est le nouvel entraineur des Anversois la saison prochaine. Il succède à ce poste à Mark van Bommel.