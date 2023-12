L'Antwerp s'impose au Cercle et prend la troisième place

Après deux premières tentatives signées Michel-Ange Balikwisha (3e) et Ritchie De Laet (9e), le Great Old a ouvert la marque après 20 minutes en première période : Balikwisha a fixé la défense de la droite et a transmis dans l'axe à Jürgen Ekkelenkamp, qui a marqué du bout du pied droit. Toby Alderweireldd (31e), Chidera Ejuke (35e) et Balikwsiha (44e) ont ensuite obligé Oliveira à quelques beaux arrêts.

En seconde période, l'Antwerp avait cru avoir fait le plus dur en inscrivant un deuxième but. Sur la gauche, Balikwisha a décalé Ekkelenkamp. Le Néerlandais s'est mué en passeur en adressant un bon ballon à ras de terre pour Ejuke, qui a poussé le ballon au fond des filets (57e, 0-2). Le deuxième but a réveillé les Brugeois : Kevin Denkey a immédiatement touché la transversale, sur une frappe en un temps (58e). Hugo Siquet a également tiré sans succès (65e) et Denkey a finalement marqué (69e, 1-2), au bout d'une combinaison collective réussie. Le Cercle a continué à mettre la pression sur le but adverse, et l'Antwerp a eu une première occasion d'augmenter son avance mais Balikiwhsa a manqué l'immanquable, seul face au but vide (85e). C'est finalement l'entrant George Ilenikhena qui a délivré son équipe (90e+7, 1-3), profitant d'un bon décalage d'Alhassan Yusuf et d'un secteur défensif déserté par leurs adversaires.