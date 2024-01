L'arbitrage "un des thèmes les plus importants" pour le nouveau CEO de l'Union belge

Piet Vandendriessche qualifie l'arbitrage de "l'un des thèmes les plus importants" à traiter par l'Union belge de football (URBSFA). Il ne se passe pas une journée en Jupiler Pro League sans que les arbitres ne fassent l'objet de discussions. Cela n'a pas échappé au nouveau CEO de la fédération sportive la plus importante du pays.

"Je ne suis pas encore en fonction depuis longtemps, mais j'ai déjà discuté de ce sujet avec plusieurs personnes à l'URBSFA, mais aussi avec des fédérations étrangères", a-t-il déclaré vendredi lors d'un point-presse à Tubize. "Dans d'autres pays également, l'arbitrage, et plus particulièrement l'arbitrage vidéo, est une préoccupation majeure. Un plan stratégique a été élaboré il y a quelques mois. Nous allons certainement l'analyser et voir ce qu'il est possible de faire différemment, le cas échéant".

Un autre problème épineux qui touche l'Union belge est celui des finances. "Notre premier objectif n'est pas de faire du profit, mais de faire en sorte que le football belge marque des points dans tous les domaines", a expliqué Piet. Vandendriessche, qui possède une grande expérience économique après une longue carrière dans le monde des affaires. "Comme partout, l'URBSFA est confrontée à des coûts croissants et nous devons maîtriser nos budgets. Il n'y a pas de formule magique pour cela. Nous devons utiliser nos fonds à bon escient et employer notre personnel et nos ressources de la manière la plus efficace possible".