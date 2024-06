L'Assemblée générale sur le nouveau format de la compétition reportée au 20 juin

Le Conseil d'administration de la Pro League, l'instance du football professionnel belge, a décidé mardi de reporter au 20 juin l'Assemblée générale prévue ce mercredi. À la demande de plusieurs clubs, cette période de deux semaines sera utilisée pour élaborer "des ajustements supplémentaires et des alternatives" à propos du nouveau format de la compétition.

Le nouveau format de la compétition sera le principal sujet de discussion de la prochaine Assemblée générale. Pour répondre aux besoins de tous les clubs, la Pro League avait proposé une formule à 16 équipes avec des Champions Playoffs à quatre et sans division des points et des Europe Playoffs disputés en élimination directe. Les playdowns seraient supprimés et les deux derniers seraient relégués en Challenger Pro League.

La formule n'a cependant pas réellement été soutenue par les clubs ces derniers jours. L'instauration d'un nouveau format de compétition nécessite la majorité des deux tiers mais les chances de voir le projet aboutir sont minces.