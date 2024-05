L'assistant brugeois Jonckheere salue la performance "mature" et la "victoire méritée"

Après l'exclusion du T1 Nicky Hayen pendant le match remporté par Bruges à Anderlecht (0-1), l'assistant Michel Jonckheere s'est présenté en conférence de presse pour revenir sur une victoire qu'il estime "méritée". Celle-ci permet au Club de prendre une option dans la course au titre, avant la dernière journée.

"Logiquement, nous sommes très heureux de cette victoire", a raconté Jonckheere après la rencontre. "Thiago n'était pas là aujourd'hui en raison d'une blessure et nous savions que nous devions aborder le match d'une manière différente. Nous l'avons fait presque parfaitement, en trouvant l'homme libre à chaque fois et en forçant les occasions. Nous n'avons donc pas eu trop de problèmes. Nous avons joué un match très mature et, à mon avis, nous l'avons gagné de manière méritée."

Le Club a manqué plusieurs d'occasions de faire 0-2 et l'enjeu est longtemps resté indécis. "Nous avions bien étudié Anderlecht avant le match. Nous savions donc comment nous voulions les aborder et nous l'avons fait. Sur le terrain, nous avons joué avec les tripes. Nous avons montré que nous croyions en nos qualités. Sur le plan footballistique, nous avons été la meilleure équipe."