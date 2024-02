L'attaquant algérien Islam Slimani arrive au KV Malines

L'international algérien de 35 ans (95 caps, 43 buts) a déclaré sur le site malinois: ""Je suis heureux de revenir en Belgique, surtout dans ce beau club. Avec l'équipe et ses supporters, je veux atteindre le meilleur, alors je vais me donner à fond."

Tim Matthys, le directeur sportif de Malines, a ajouté. "En raison des nombreuses blessures et du départ de Yonas Malede, il était important de donner à l'entraîneur (Besnik Hasi, ndlr) et à l'équipe une marge de manœuvre et des options supplémentaires", a-t-il expliqué. "Grâce à l'accord conclu avec Slimani, nous y sommes parvenus. Islam était impatient de venir à Malines et nous sommes très heureux qu'il signe avec nous. Les qualités et l'expérience qu'il possède sont une valeur ajoutée pour notre équipe. Il sera également un pion important dans le groupe car c'est un leader naturel".

Malines est huitième de la Jupiler Pro League avec 28 points après 22 matches. Jeudi soir, le KVM accueille Anderlecht.