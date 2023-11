Le calendrier des 8e de finale est connu, le clasico le 7 décembre

La Pro League a dévoilé mercredi le calendrier des 8e de finale de la Coupe de Belgique de football. Affiche incontestable de ces 8e de finale, le clasico entre Anderlecht et le Standard sera la dernière rencontre jouée, le jeudi 7 décembre (20h30) au Lotto Park d'Anderlecht.

Courtrai - RWDM ouvrira le bal des 8e de finale le mardi 5 décembre (20h00) au stade des Eperons d'or. Six rencontres sont prévues le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas: Ostende (CPL) - Genk et Knokke (N1) - Oud-Heverlee Louvain à 20h00, Antwerp - Charleroi, Saint-Trond - La Gantoise à 20h30 et Club Bruges - Zulte Waregem (CPL) à 20h45.

Le 7 décembre, Beveren (CPL) - Union Saint-Gilloise débutera à 20h00, une demi-heure avant le clasico.