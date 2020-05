Le capitaine de La Gantoise Vadis Odjidja évoque un grand moment de sa carrière: "J’étais fier de moi" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le milieu de terrain de La Gantoise a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Le capitaine de l’Antwerp laisse sa place à celui de Gand. Après Faris Haroun ce mardi, notre journaliste Emiliano Bonfigli a interviewé le milieu de terrain Vadis Odjidja ce mercredi. L’ancien joueur d’Anderlecht et de Bruges s’est entrainé pendant le confinement. Il a également pu faire des choses qu’il n’a généralement pas beaucoup le temps de faire habituellement. "J’ai pu jouer davantage avec les enfants, passer des moments en famille. J’ai pu lire quelques livres aussi et faire quelques petites choses dans la maison. Le plus important, c’était de rester positif et d’utiliser ce temps d’une façon agréable", explique Vadis.

La semaine dernière, la Pro League a décidé de mettre un terme au championnat de Belgique. Gand termine à la 2e place et disputera donc le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Selon Vadis, la Pro League a pris la bonne décision. "Si on ne peut pas garantir la santé des joueurs et des autres personnes, c’est difficile de reprendre le championnat. Il vaut mieux se concentrer sur la saison prochaine", estime-t-il. Trouve-t-il logique que le titre soit attribué à Bruges? "Si on décide d’arrêter le championnat, c’est logique de donner le titre aux Brugeois puisqu’ils sont en tête du classement. Chaque semaine, tu te bats pour avoir la meilleure position. Ta position reflète ta saison".

"Jonathan David? C'est le meilleur joueur de la saison"

Durant l’interview, notre journaliste a également parlé avec Vadis Odjidja du prodige Jonathan David. Que pense-t-il de son coéquipier? "Quand on voit ce qu’il a fait la saison dernière et cette saison, c’est extraordinaire. C’était seulement sa deuxième saison au plus haut niveau. Il dégage beaucoup de tranquillité. C’est le meilleur joueur de la saison".

Malgré les très bonnes performances du Canadien, Vadis préfère mettre surtout l’accent sur l’ensemble de l’équipe pour expliquer cette très bonne saison des Buffalos. "Cette année, on a un groupe merveilleux, des joueurs qui aiment bien bosser. On rigole bien ensemble, on s’amuse. C’est agréable d’être le capitaine de cette équipe".

Vadis Odjidja compte 3 caps avec les Diables Rouges. Quel a été son moment le plus intense avec l’équipe nationale belge? "C’est mon 1er match officiel avec les Diables. J’étais fier de moi. Gamin, je rêvais de devenir un joueur professionnel. Je peux dire que j’ai joué pour mon pays même si je n’ai pas disputé beaucoup de matches. Cela m’a donné de la confiance et de la fierté".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Vadis Odjidja via le lien ci-dessous.