Le Cercle allonge la série de matches sans victoire de La Gantoise

Grâce à Leonardo Lopes Da Silva (46e) et Kevin Denkey (90e+8), le Cercle s'est imposé 2-0 au détriment de La Gantoise, qui a terminé à dix suite à l'exclusion d'Omri Gandelman (76e), dimanche. Après 11 journées, les Brugeois (18 points, 4e) se retrouvent dans le sillage des Buffalos (20 points, 3e).

Au Cercle, Miron Muslic a titularisé Félix Lemaréchal pour la première fois et a préféré en défense Jesper Daland à Edgaras Utkus. Chez les Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a retrouvé Hyun-seok Hong et a relancé le duo d'attaque Hugo Cuypers-Gift Orban après un mois.

Énergique, le Cercle a pris l'initiative, mais Paul Nardi n'a pas eu de ballon à capter. Par contre, Warleson a sorti un joli réflexe sur une déviation d'Archie Brown (13e) et a repoussé des frappes à distance de Cuypers (18e) et Andrew Hjulsager (20e). Après ces sept minutes de panique, les Brugeois ont repris leurs esprits mais les tentatives de Da Silva (24e) et d'Yann Gboho (27e) sont passées à côté.