Le Cercle Bruges prolonge le contrat d'Hannes Van Der Bruggen jusqu'en 2025

Van Der Bruggen, 30 ans, avait rejoint le Cercle en janvier 2021 en provenance de Courtrai. Il a disputé 91 rencontres sous le maillot vert et noir dont 20 cette saison. "C'est un signe d'appréciation de la part du club pour les efforts d'Hannes sur et en dehors du terrain. En tant que vice-capitaine, Hannes est un exemple pour le groupe et le prolongement de l'entraîneur sur le terrain. Nous estimons qu'il est important que garantir la continuité sportive du Cercle et Hannes est un pion important."

Le Cercle Bruges occupe actuellement la 6e place en Jupiler Pro League avec 36 points en 24 matches, le même total que Genk, 7e.