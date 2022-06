Le Cercle Bruges publie son nouveau logo... et se fait lyncher par les internautes: "Honteux"

Le Cercle de Bruges se fait un relooking pour se préparer à la saison 2022/23. "Fondé en 1899 sous le nom de Cercle Sportif Brugeois, il est 'l'équipe de la ville' depuis 123 ans. Et le plan est de le rester pendant très longtemps", a expliqué le club de Jupiler Pro League. "Il est donc temps d'écrire un nouveau chapitre : un relookage et une nouvelle version de la philosophie du club."

Le Cercle considère le look rénové comme "la fondation parfaite" pour l'avenir, et souhaite ainsi rester plus que jamais "la famille du football en Belgique". Après une année de réflexion, de création et de peaufinage, le club a présenté jeudi sa philosophie sportive, sa stratégie et sa nouvelle image de marque.

Un élément important de ce nouveau chapitre reste les couleurs du club. "Prenez le Vert et Noir et le Cercle : deux éléments que vous ne pouvez pas voir séparés de l'ambitieux club de football de Bruges", peut-on lire. "Ces deux éléments caractéristiques sont donc au cœur du relookage. Le vert n'est pas seulement la couleur de l'innovation, de la jeunesse (l'âge moyen de l'équipe est de 23,5 ans) et de l'énergie, mais pour le Cercle, il s'agit d'un mode de pensée complet. Sur le terrain et en dehors. Le vert du Cercle a été actualisé pour refléter les ambitions et le style de jeu de la jeune équipe".

Dans un look qui se veut plus design et actuel, ce nouveau blason est loin de faire l'unanimité.

"Je ne suis pas un grand fan des couronnes et des croix, mais renoncer à ce logo stylé pour cette monstruosité hallucinogène... Cela devrait être punitif."

S'il est impossible de tous les relayer dans cet article, les avis négatifs sont très nombreux.

C'est ce qu'on appelle un flop.