Le Cercle regrette l'envahissement du terrain par les supporters du Club Bruges

"Le Cercle de Bruges regrette que l'intégrité physique de ses joueurs ait été mise en danger dimanche", indiquent les Vert et noir, qui partagent le stade Jan Breydel avec leur voisin", dans un communiqué publié lundi soir. "Cela à cause de l'envahissement du terrain après le coup de siffle final. Notre gardien Warleson a été renversé et a été touché au visage. Heureusement, le Brésilien n'a pas été blessé et se porte bien. La police de Bruges est chargée de l'affaire et recherche le ou les coupable(s)".