Le Club Bruges bat Westerlo 3-0 et prend la 4e place

Ce succès permet aux Brugeois de dépasser Genk, accroché par le Cercle de Bruges (1-1) samedi après-midi, et de prendre la 4e place avec 37 points, 2 de plus que les Limbourgeois, et à une unité de la 3e place de La Gantoise, battue 1-2 par Malines vendredi.

Westerlo est 11e avec 21 points, le même total que Charleroi, qui se rendra à l'Antwerp dimanche en début d'après-midi (13h30), et que le RWDM, qui recevront Eupen, 15e et avant-dernier (15 points) dimanche soir (19h15) en clôture de cette 21e journée. En cas de succès, les Zèbres et les Molenbeekois pourraient dépasser Westerlo et le Standard, qui s'est incliné 0-1 face à la lanterne rouge Courtrai samedi pour la première d'Ivan Leko.

Les deux autres matchs de dimanche verront le leader, l'Union Saint-Gilloise, recevoir Saint-Trond (16h00) et Anderlecht, 2e à 6 points de l'Union, aller à OHL (18h30).