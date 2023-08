Le Club Bruges cartonne contre le RWDM et rejoint La Gantoise en tête

Philip Zinckernagel (15e), Andreas Skov-Olsen (19e, 63e) Igor Thiago (52e), Antonio Nusa (74e), Tajon Buchanan (78e) et Abner contre son camp (90e+2): voilà les buteurs lors de la large victoire 7-1 du Club Bruges face au RWDM. Après quatre journées, les Blauw & Zwart se retrouvent en tête du classement avec 10 points tout comme La Gantoise. Les Bruxellois, qui avaient égalisé par Florent Sanchez (17e), se retrouvent neuvièmes (6 points).

Victime de problèmes intestinaux, Hans Vanaken a débuté la rencontre sur le banc. Chez les Bruxellois, Sada Diallo a remplacé Jonathan Heris, blessé à l'entraînement. Pour pallier l'absence de son capitaine, Ronny Deila a titularisé Musa et a décalé Zinckernagel en 10. Ce plan a fonctionné puisque l'ailier norvégien, 18 ans, a envoyé le ballon sur la transversale (6e). Par contre, Zinckernagel a concrétisé la supériorité brugeoise en surgissant sur un centre de Maxim De Cuyper (15e, 1-0). Le RWDM est directement sorti de sa zone grâce à Alexis de Sart, qui s'est échappé avec le ballon avant de servir Sanchez (17e, 1-1). Mais Nusa, qui a fait parler sa vitesse, a trouve Skov Olsen seul au second poteau (19e, 2-1). Les Brugeois ont conservé leur avantage grâce à Simon Mignolet, qui a dévié un ballon de Mickaël Biron (45e+1).

A la pause, Cláudio Caçapa est passé à une défense à quatre. Cette option tactique n'a pas empêché Kyriani Sabbe de filer sur la gauche avant de servir Thiago, (52e, 3-1). Les Brugeois étaient efficaces: Skov Olsen a profité d'une erreur de Théo Defourny (63e, 4-1), Nusa a bien suivi sur un tir de Raphael Onyedika renvoyé par le poteau (74e) et Buchanan a été plus prompt que les defénseurs adverses (78e, 6-1). Pour couronner le tout, Abner a dévié dans son but un centre de Sabbe (90e+2, 7-1).