Le Club Bruges commence le match pour le titre avec Skov Olsen

Le gardien Simon Mignolet aura devant lui une défense composée, de droite à gauche, par Denis Odoi, Joel Ordonez, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Hugo Vetlesen, le capitaine Hans Vanaken et Raphael Onyedika évolueront dans l'entrejeu. Devant, Andreas Skov Olsen retrouve une place de titulaire, aux côtés de Michal Skoras et Ferran Jutgla.

Le Cercle de Miron Muslic s'appuiera sur le buteur Kévin Denkey pour déjouer les plans du Club. Warleson défendra le but du Cercle, avec devant lui Boris Popovic, Christiaan Ravych, Jesper Daland et Leonardo Da Silva. Hannes van der Bruggen et Abu Francis s'occuperont de l'entrejeu. Le trio Thibo Somers, Felix Lemarechal et Felipe Augusto évoluera en soutien de Denkey.