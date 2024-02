Le Club Bruges déroule à domicile face à Eupen

Quinze minutes plus tard, Ferran Jutgla a doublé la mise pour le Club (30e, 2-0). L'attaquant espagnol a profité d'un tir de Nielsen mal repoussé par Gabriel Slolina pour inscrire son quatrième but de la saison.

Juste avant l'heure de jeu, Regan Charles-Cook a tenté sa chance dos au but et n'est pas passé loin du 2-1 mais son tir a frôlé le montant de Simon, Mignolet (58e). Dans la foulée, sur un centre millimétré de Jutgla, Bjorn Meijer a envoyé un tir en première intention mais le ballon a heurté la barre du but eupenois (62e).

Après avoir été auteur d'un but et d'une passe décisive en Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise, Andreas Skov Olsen a une nouvelle fois été décisif pour le Club en inscrivant le troisième but de son équipe (75e, 3-0). Brandon Mechele a ajouté la cerise sur le gâteau pour les Brugeois qui ont maîtrisé leur sujet pendant 90 minutes (78e, 4-0).