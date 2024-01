Le Club Bruges domine Charleroi et retrouve le podium

Le match a commencé avec beaucoup d'intensité de la part des deux équipes et plusieurs occasions dont un tir d'Andreas Skov Olsen dévié de justesse par Pierre Patron (9e). Le premier but de la rencontre est d'ailleurs tombé quelques instants après cette tentative. Sur un ballon mal dégagé par la défense carolo, Brandon Mechele a récupéré le cuir pour envoyer un tir croisé imparable (12e, 0-1).

Le deuxième but brugeois est tombé dans la première demi-heure après un face-à-face remporté par Casper Nielsen face à Patron (22e, 0-2). Dans un premier temps annulé, le but a finalement validé après intervention du VAR. Un peu plus de dix minutes plus tard, Igor Thiago a mis les Brugeois au large avec un troisième but qui a assommé les Zèbres (34e, 0-3). Juste avant le repos, le Sporting a joué de malchance avec un but refusé par Daan Heymans suite à un hors-jeu sur l'action (45e+5).