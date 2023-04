Le Club Bruges en Champions' playoffs, le Cercle en Europe playoffs, Zulte Waregem relégué

Le Club Bruges, vainqueur 7-0 d'Eupen, a décroché le dernier ticket pour les Champions' playoffs, dimanche, lors de la 34e et dernière journée de la saison régulière du championnat de Belgique de football. Les Brugeois dépassent sur le fil La Gantoise, battue 1-2 par Ostende, pourtant déjà relégué. Le Cercle s'est lui qualifié pour les Europe playoffs, au détriment de Charleroi et Anderlecht, grâce à une victoire 2-3 à Zulte Waregem, qui est relégué.

Genk (75 points), l'Union (75), l'Antwerp (72) et le Club Bruges (59) disputeront les Champions' playoffs. La Gantoise (56 points), le Standard (55 points), Westerlo (51 points) et le Cercle (50 points) joueront les Europe playoffs. La saison de Charleroi (48 points) et Anderlecht (46) est terminée.

Zulte Waregem (27 points) accompagne Ostende (27) et Seraing (20) en Challenger Pro League, alors qu'Eupen (28 points) est sauvé.