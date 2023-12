Le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise se neutralisent 1-1

Le match devenait ensuite plus nerveux et les occasions moins nombreuses. Sur la dernière action du match, Moris arrêtait fautivement Ferran Jutgla en dehors de son rectangle et écopait d'une carte rouge. Les périodes pour les remplacements ayant été utilisées, c'est Cameron Puertas qui prenait place dans le but saint-gillois pour les derniers instants du match.

L'Union poursuit sa série de 14 matchs sans défaite, avec 12 victoires et 2 partages, et compte 48 points, 9 de plus que son plus proche poursuivant, Anderlecht, qui reçoit le Cercle Bruges mercredi.

Bruges, qui affiche un bilan de 4 victoires et 3 partages sur les 7 dernières rencontres, occupe la 5e place avec 34 unités.