Le Club Bruges peut se qualifier pour les Champions Playoffs dimanche

Le Club Bruges a l'occasion de valider son billet pour les Champions Playoffs dimanche lors de la 29e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football.

Les Blauw en zwart sont 4e avec 48 points avant de recevoir OHL dimanche (16h00) et sont suivis par Malines (45) et le Cercle Bruges (44) qui ont déjà joué. Le Kavé a battu Westerlo 3-1 vendredi et le Cercle a pris 1 point (0-0) samedi à Charleroi.

Aux portes du top 6 avec 43 points, Genk et La Gantoise peuvent encore s'inviter en playoffs I.Les Limbourgeois reçoivent le Standard (13h30) et les Gantois rendent visite au leader, l'Union Saint-Gilloise (18h30).