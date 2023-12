Le Club Bruges remporte la 'Bataille des Flandres' face à La Gantoise

Le Club Bruges a remporté la 'Bataille des Flandres' face à La Gantoise avec une victoire 2-0 dimanche pour le compte de la 18e journée de Jupiler Pro League. Les Brugeois (30 points) rejoignent provisoirement l'Antwerp à la 4e place tandis que les Gantois (32 points) restent en 3e position avant le duel entre les Anversois et Anderlecht (2e, 35 pts) à 18h30.

La première occasion a été à mettre à l'actif des Brugeois. Hans Vanaken a d'abord vu sa frappe contrée par la défense gantoise avant que Tsuyoshi Watanabe ne dégage la frappe d'Andreas Skov Olsen qui prenait la direction du but (18e). Plus entreprenant, Bruges a hérité d'un penalty pour une faute de Sven Kums sur Philip Zinckernagel accordé après une intervention du VAR. Igor Thiago a pris ses responsabilités et n'a laissé aucune chance à Day Roef (24e, 1-0).

La tâche s'est compliquée davantage pour les Buffalos lorsque le Club a hérité d'un nouveau penalty après une faute de main volontaire d'Ismaël Kandouss pour empêcher Thiago de marquer dans le but vide. L'arbitre Jonathan Lardot a exclu le défenseur marocain et Thiago s'est offert un doublé en prenant Roef à contre-pied (42e, 2-0).