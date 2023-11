Le Club Bruges s'impose en déplacement pour la première fois depuis août

Ferran Jutgla a permis au Club Bruges de s'imposer 0-1 dimanche à OHL lors de la 15e journée de championnat. Au classement, les Blauw & Zwart, qui n'avaient plus gagné en déplacement depuis le 13 août, sont 7e (23 points) et les Louvanistes 14e (12).

A Louvain, Oscar Garcia a aligné le débutant Tobe Leysen, Joël Schingtienne, Hamza Mendyl et Jon Dagur Thorsteinsson au lieu de Maxence Prévot, Joren Dom, Ezechiel Banzuzi et Konan Ndri. Côté Brugeois, Ronny Deila s'est passé de Joel Ordonez, blessé. Bjorn Meijer, Raphael Onyedika et Andreas Skov Olsen au profit de Jorne Spileers, Maxim De Cuyper, Casper Nielsen et Igor Thiago.

Le Club a pris les devants afin d'aider son duo d'attaque Thiago-Jutgla de tester Leysen. Pendant une demi-heure, les Brugeois ont exercé une forte pression mais ne l'ont pas convertie en occasions franches, même si une frappe de Philip.Zinckernagel a frappé le poteau (26e). Après ce coup de chance, OHL a mieux combiné mais Siebe Schrijvers, dont le tir a été propulsé au-dessus du but par Simon Mignolet (28e), et Thorsteinsson (35e) n'ont pas profité de cet élan. Les Blauw & Zwart ont alors transformé la zone adverse en champ de bataille et après une occasion manquée de Thiago (45e), Jutgla a expédié le ballon dans le coin opposé de l'extérieur de la surface (45e+2, 0-1).