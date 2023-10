Le Club de Bruges conquiert une victoire libératrice au bout du suspense contre l'Antwerp

Ce sont en effet deux géants en quête d'un nouveau souffle en championnat qui ont foulé la pelouse du stade Jan Breydel. Giflé par Porto en Ligue des Champions (1-4), Mark van Bommel a choisi d'aligner un onze inchangé en terres brugeoises. Ronny Deila a quant à lui préféré Jutglà et Onyedika à Igor Thiago et Balanta, par rapport à la victoire 1-3 à Lugano en Conference League, jeudi.

La deuxième période n'a pas plus débuté sur les chapeaux de roue. Après un but de Bataille logiquement refusé pour hors-jeu (58e), l'intensité a augmenté d'un cran dans la dernière demi-heure. Sur une phase relativement anodine, Meijer a mal apprécié un rebond et permis à Corbanie pour servir Ilenikhena au premier poteau. Celui-ci s'est jeté et a croisé dans le petit filet opposé (1-1, 72e).

Ce sont finalement les Brugeois qui ont eu le dernier mot. La tête d'Alderweireld a été stoppée par Mignolet (83e) et Vanaken a arraché une victoire libératrice avec sang-froid, grâce à un centre de Nusa rabattu dans le bon rythme par Thiago vers son capitaine (2-1, 90e).