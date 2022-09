Le Club de Bruges prolonge le contrat de sa pépite Nusa jusqu'en 2025

(Belga) Le Club de Bruges a annoncé jeudi avoir prolongé jusqu'en 2025 le contrat de sa pépite Antonio Nusa, 17 ans.

L'ailier norvégien était arrivé l'an passé de Stabaek. Il avait surtout impressionné en Youth League. Durant les playoffs, Nusa avait marqué le but du 0-2 contre l'Union. Cette saison, Nusa figure dans le noyau A. Mardi, en marquant le but du 0-4 à Porto, il est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière Ansu Fati. (Belga)