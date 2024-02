Le Club de Bruges regrette le décès de son ancien joueur Ulrik le Fèvre, à 77 ans

Ulrich le Fèvre a joué à Bruges entre 1972 et 1977. Il y a remporté trois titres de champion (1973, 1976 et 1977), une Coupe de Belgique (1977), et a atteint la finale de la Coupe UEFA en 1976. Liverpool y avait battu Bruges 4-3 en match aller retour.

Le Danois a disputé un total de 184 matchs sous la vareuse bleue et noire. Il a inscrit 41 buts pour le compte du FCB.