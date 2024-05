Le Club dribble Anderlecht et se hisse à la première place

En s'imposant 0-1 à Anderlecht grâce à Denis Odoi (29e), le Club de Bruges est toujours invaincu après la 9e journée des playoffs pour le titre. Avec un gain de 23 points 27, Bruges prend la tête du classement avec 49 points, 3 de plus que l'Union et Anderlecht.

Anderlecht a débuté la rencontre sans Theo Leoni mais avec Francis Amuzu sur le flanc gauche et Mario Stroeykens au milieu à la place du suspendu Thomas Delaney. A Bruges, Nicky Hayen, qui sera exclu (81e), a préféré Odoi à Kyriani Sabbe en défense et a tablé sur le duo d'attaque Michal Skoras et Ferran Jutgla, en l'absence d'un Igor Thiago blessé.

Comme Anderlecht ne prenait pas beaucoup de risques, le Club contrôlait le jeu d'autant plus aisément. Les attaquants anderlechtois n'étaient pas très précis dans la surface. Les visiteurs étaient plus redoutables et sur un corner de Maxim De Cuyper, Odoi a marqué le dixième goal brugeois sur ce genre de phases (29e, 0-1).