Le Club et l'Antwerp cèdent du terrain sur l'Union et Anderlecht après la 26e journée

La 26e journée du championnat de Belgique de football, qui s'est conclue dimanche soir par la victoire de La Gantoise à Eupen (0-2), n'a que peu modifié le classement de la Jupiler Pro League. Les seuls changements de place concernent les Buffalos, qui se hissent au 5e rang (42 points), tandis que le Cercle de Bruges (40) et Genk (40) reculent au 6e et 7e rangs.

L'Union Saint-Gilloise caracole toujours en tête de la D1A avec 8 points d'avance sur Anderlecht. Les Jaune et bleu ont ramené 3 points de Courtrai dimanche dans le duel entre le premier et le dernier. Les Mauves ont battu Saint-Trond 4-1.

Le Standard, qui est retombé dans ses travers en s'inclinant 2-1 à Westerlo vendredi, pointe au 11e rang avec 28 unités, à 3 points de la zone rouge. Une zone rouge dont Charleroi peine à s'extraire. Réduits à 10 pendant une mi-temps, les Zèbres sont parvenus à ramener un point de leur déplacement contre un concurrent direct OHL (0-0) samedi. Ils restent 13e avec 25 points, derrière OHL, 12e avec le même nombre de points mais avec une meilleure différence.

Le changement d'entraîneur n'a profité au RWDM. Pour la première de Bruno Irles, qui a remplacé Claudio Caçapa cette semaine sur le banc molenbeekois, le club bruxellois s'est incliné 3-1 à Genk samedi et reste 14e avec 22 points. C'est le statu quo aussi pour Eupen et Courtrai, 15e et 16e avec 21 et 18 points.