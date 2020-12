Mauvaise nouvelle à l'Antwerp: Ivan Leko serait proche de s'engager en Chine

Ivan Leko, l'entraîneur de l'Antwerp, va prendre le chemin de Shanghai dès le Nouvel An, rapporte le quotidien Het Laatste Nieuws lundi. Le technicien aurait alors dirigé son dernier match contre Charleroi (2-1) dimanche. L'Antwerp n'a pas confirmé l'information expliquant aussi que le club chinois n'a pas pris contact encore avec les dirigeants anversois.

Revenu en Belgique au Great Old à l'aube de cette saison, après avoir eu en main OHL (2014), le club grec du PAOK Salonique (2015-2016), Saint-Trond (2016-2017) et surtout le Club de Bruges (2017-2019) après un détour aux Emirats Arabes Unis, à Al-Ayin déjà, le technicien croate, 42 ans, s'est vu proposer un contrat très lucratif de deux ans à Shanghai SIPG.

Ivan Leko aurait alors été sur le banc pour la dernier fois contre les Carolos dimanche. A l'interview d'après-match sur Eleven Sports, Ivan Leko n'a ni infirmé ni confirmé un éventuel départ, lâchant juste que "son coeur était à l'Antwerp, mais que personne ne peut dire de quoi demain sera fait."

L'Antwerp occupe la 5e place au classement avec 31 points après 19 journées (9 victoires). Champion de Chine en 2018, Shanghai a peiné en Ligue des Champions d'Asie cette saison ce qui met en balance la position de son entraîneur le Portugais Vitor Manuel Pereira, cause qui plus est du départ du Brésilien Hulk début décembre, en désaccord avec son entraîneur.

Shanghai SIPG a connu 3 victoires et cinq défaites sur la scène asiatique, battu par les Japonais de Kobe en phase finale le 7 décembre dernier. L'Antwerp avait annoncé en 2016 avoir un partenariat avec Shanghai dans le but de "renforcer la formation des jeunes des deux clubs via l'échange d'expertise et de talents".