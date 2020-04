Il y a quelques jours, l'on faisait état de la "disparition" de Samir Nasri. A Dubaï pour se confiner et suivre son programme individuel, le Français ne donnerait plus aucune nouvelle au Sporting d'Anderlecht.

Chose que l'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City, notamment, réfute. "Ce qui est écrit dans la presse, comme quoi j'aurais disparu et je ne donnerais plus signe de vie, c'est n’importe quoi", a-t-il clarifié lors d'un Live Instagram avec Bertrand Latour, un journaliste du quotidien sportif L'Equipe. "J'ai envie de faire un coup de gueule. Je n'ai pas disparu. Je parle avec le chef du staff médical tous les jours. Il m'envoie les séances que j'ai à faire. Je parle avec Vincent Kompany. Pour le reste, il ne se passe rien du tout. J'attends de voir si la saison reprend pour faire les Playoffs ou pas. Et après on verra ce qu'il se passe la semaine prochaine".