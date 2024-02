Le but de La Gantoise à Anderlecht "aurait dû être validé" pour Bertrand Layec

Le but de La Gantoise à Anderlecht "aurait dû être validé" a reconnu Bertrand Layec, le directeur technique de l'arbitrage belge, lundi dans l'émission 'Under Review' de l'Union belge de football (URBSFA). Anderlecht s'était imposé 1-0 dimanche.

"Il faut analyser les faits chronologiquement", a expliqué Layec. "Le premier travail du VAR est de voir si l'arbitre est concentré sur le fait de jeu. Sur les images, on voit que Nicolas Laforge est concentré sur l'ensemble des joueurs et ne peut pas voir le duel sur sa droite."

À la 86e minute du match entre les Mauves et les Buffalos, Julien De Sart a cru égaliser pour La Gantoise mais Nicolas Laforge, l'arbitre de la rencontre, a annulé le but pour une faute d'Ismaël Kandouss sur Kristian Arnstad après une intervention du VAR.

Layec a aussi expliqué que si l'arbitre n'a pas vu le duel en question, le protocole du VAR lui permet de revoir la phase sur l'écran. "La deuxième phase de l'analyse du VAR, c'est de voir si ne pas siffler de coup franc est une erreur claire et évidente. Là, il y a débat. On peut considérer que le défenseur fait une forme d'obstruction ou que l'attaquant utilise ses bras pour s'aider. Le feeling et l'analyse du jeu nous fait dire que l'intervention du VAR n'était pas attendue à partir du moment où on est dans un duel en un contre un. Laisser le jeu vivre aurait été pour nous la meilleure décision. Le but aurait dû être validé."

Plus tôt lundi, La Gantoise avait annoncé qu'elle ne déposerait pas plainte auprès du département arbitrage. "Il s'agit d'une interprétation de l'arbitrage (erreur humaine), et non d'erreurs contre le règlement (erreur de l'arbitre). Il n'y a donc pas de fondement juridique à une plainte."