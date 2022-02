Le département d'arbitrage du VAR reconnait l'erreur au Standard mais le résultat du match ne changera pas

Dimanche, nous vous apprenions que le Standard comptait porter réclamation par rapport à la décision du VAR d'annuler le but de Sissako, un but tombé dans les dernières secondes du match contre le Cercle de Bruges qui aurait pu offrir la victoire aux Liégeois. C'est chose faite, le club affirme que "la plainte est bien partie ce lundi".

Un élément nouveau a toutefois fait son apparition ce lundi, le département arbitrage de l’Union Belge a décidé de revisionner les images dans la salle de "VAR replay" et de retracer les lignes sur l'image du supposé hors-jeu. L'erreur du VAR est alors apparue aux yeux de l'Union Belge.

"Nous avons constaté que les points de repère pour tracer les lignes n’étaient pas les bons", déplore Stéphanie Forde, la directrice opérationnelle du département arbitrage de l’Union Belge. "Avec les bons repères, nous avons retracé les lignes et il est apparu qu’elles se touchaient. Donc, dans ce cas, il aurait fallu maintenir la décision du juge de ligne qui n’a pas levé son drapeau."

Le match ne sera pas rejoué

"C’est une erreur regrettable", concède-t-elle encore. "On tend vers un maximum d’exactitude mais on n’obtiendra jamais 100 %. On parle toujours d’interprétation humaine. Nous comprenons la déception du Standard mais le résultat sera maintenu. Dans le règlement, il est précisé qu’une erreur du VAR n’entre pas en contradiction avec le règlement et a pour conséquence de faire rejouer le match."

De son côté, le Standard a réagi à ces déclarations et entend bien "obtenir gain de cause". "Nous entendons que l’Union Belge reconnaît l’erreur que nous n’avons cessé de relever depuis samedi. Cela n’éteindra pas toutefois notre volonté d’obtenir gain de cause alors que nous sommes dans notre plein droit."