Le derby bruxellois Anderlecht-Union et Genk-Club de Bruges pour démarrer 2023

(Belga) Le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise et le choc entre Genk et le Club de Bruges dimanche sont les deux principales affiches de la 19e journée de Jupiler Pro League, la première de 2023.

La 19e journée débutera vendredi par le court déplacement de Saint-Trond au Standard. Les Liégeois ont arraché un bon point à La Gantoise il y a deux semaines et tenteront de renouer avec le succès devant leur public. Samedi à 16h00, place aux retrouvailles entre Charleroi et Edward Still, nouvel entraîneur d'Eupen après avoir été remercié par les Carolos en octobre. Battu pour ses retrouvailles avec Anderlecht au lendemain de Noël, Felice Mazzu tentera de profiter du déplacement au Kehrweg pour décrocher la première victoire de son deuxième mandat chez les Zèbres. À 18h15, Seraing se déplace à Ostende pour un match à six points en bas de tableau et le Cercle de Bruges accueille Westerlo. En soirée, l'Antwerp, 3e avec 36 points, reçoit La Gantoise, 5e avec 31 points, dans un duel important pour le top 4. Dimanche, la journée débutera par le choc entre Genk, leader avec 46 points, et le Club de Bruges, 4e avec 34 points, à 13h30. Une rencontre qui marquera la première de l'Anglais Scott Parker sur le banc brugeois après le licenciement de Carl Hoefkens. À 16h00, Malines se déplace à Zulte Waregem avant le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise à 18h30. Deuxièmes avec 39 points, les Saint-Gillois pourraient profiter d'un éventuel faux-pas de Genk en cas de victoire tandis que les Anderlechtois doivent s'imposer pour rester dans la course pour le top 8 et aussi mettre fin à une série de cinq défaites de rang dans le derby. La 19e journée se terminera par le déplacement de Courtrai à Oud-Heverlee Louvain à 21h00. (Belga)