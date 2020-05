Le Diable Rouge Benito Raman et Schalke 04 chutent lourdement face à Augsbourg

Schalke 04 s'est incliné 0-3 face à Augsbourg dimanche lors de 27e journée de Bundesliga, jouée à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Benito Raman a débuté la rencontre sur le banc et est monté au jeu à la 76e minute pour Schalke.



Augsbourg ouvrait le score en début de match sur un coup franc de Lowen en pleine lucarne (6e). En deuxième période, le club bavarois doublait la mise via Sarenren-Bazee (76e). Sur le banc au coup d'envoi, Benito Raman montait au jeu dans la foulée mais ne parvenait pas à inverser la tendance. Dans les arrêts de jeu, Cordova donnait au score son allure définitive. Au classement, Schalke 04 (37 points) reste calé à la huitième place. Augsbourg (30 points) se donne un peu d'air et remonter à la douzième place. La 27e journée de Bundesliga se poursuit ce dimanche avec deux rencontres: Mayence-Leipzig (15h30) et Cologne-Düsseldorf (18h00).