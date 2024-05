Le directeur technique Gyorgy Csepregi du Beerschot, promu, démissionne de ses fonctions

Gyorgy Csepregi a démissionné de son poste de directeur technique du Beerschot, a confirmé mardi le club anversois sur son site internet. Le Hongrois de 47 ans était arrivé au club anversois en août 2022 et a mené le Beerschot au titre de Challenger Pro League, synonyme de promotion en Jupiler Pro League, cette saison.

"Je suis personnellement très triste de devoir refermer le chapitre après deux ans", a déclaré Csepregi à propos de son départ. "J'ai beaucoup apprécié les deux saisons passées ici au Beerschot et j'aimerais remercier tout le monde au sein et autour du club pour le soutien et la passion dont ils ont fait preuve pendant cette période. Le Beerschot aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je souhaite au club beaucoup de succès pour l'avenir."

Avant son job en tant que directeur technique, Csepregi faisait partie de l'équipe de recruteurs du propriétaire saoudine du Beerschot, United World. "Nous sommes désolés de voir Gyorgy partir", a fait savoir l'actionnaire. "Nous voulons le remercier pour le travail fantastique qu'il a accompli ici. Entretemps, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la transition se passe le mieux possible. Le budget technique pour les nouveaux joueurs a été réduit. Notre priorité est de clarifier les choses en ce qui concerne l'entraineur principal et le staff technique. Une fois que cela sera confirmé, nous continuerons à nous concentrer sur les nouveaux renforts."