La période actuelle est dédiée aux stages hivernaux. Les clubs belges ont en grande partie pris la direction de l'Espagne pour parfaire leur forme avant la reprise du championnat, prévue le 17 janvier.

Anderlecht prépare ainsi sa deuxième partie de saison après un premier volet assez difficile. Les Mauves peuvent en tout cas compte sur Vincent Kompany. Le capitaine du navire a pris la parole devant tout le groupe avant le coup d'envoi de ce stage. Un discours motivant: "Nous sommes ici en camp d'entraînement. Et rien d'autre ne m'intéresse en dehors de cette équipe. Nous avons des objectifs à atteindre qui ne doivent pas être atteints en six mois, trois mois ou en Playoffs I, ceci ou cela, oubliez ça. Nous avons des objectifs à atteindre en équipe. Et en tant qu'équipe, ça prendra le temps que ça prendra. Nous devons juste poursuivre sur cette voie. Jusqu'au bout. Donc il faut s'entraîner et donner le maximum. Poussez vos équipiers afin qu'ils progressent. Qu'il s'agisse d'exercices tactiques, de matches que nous disputons, de petits ou grands matches. Il faut à chaque fois tout donner. Rien de moins".