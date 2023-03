Le duel face au Standard n'est pas un examen selon Rik De Mil

Avec ses dirigeants, De Mil a convenu de se concentrer dans un premier temps sur le match contre le Standard. "Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Il se peut qu'un nouvel entraîneur arrive, peut-être que cela prendra un peu plus de temps. Et si je dois rester T1 plus longtemps, je veux absolument relever ce défi. S'il y a un nouvel entraîneur la semaine prochaine, je redeviendrai entraîneur adjoint."

Les Brugeois ont subi un cinglant revers vendredi à Ostende (3-0). Le Standard a signé un succès convaincant le lendemain face à Westerlo (2-0). De Mil ne considère pas le duel avec les Rouches comme un examen. "Cela fait neuf ans que je suis au Club de Bruges. Le conseil d'administration m'a sollicité parce que je connais très bien les joueurs et le club. Je ressens beaucoup de soutien de la part de tous ceux qui m'entourent. Bien sûr, nous voulons faire quelque chose de très bien dimanche".

"Pour moi, il est plus important d'afficher un football plus dynamique", estime De Mil. "Ces dernières semaines, nous avons peut-être été un peu trop statiques. Nous n'avons que trois jours pour préparer le match contre le Standard. Je ne changerai pas complètement l'équipe. Je veux surtout apporter de la clarté et de la sérénité dans l'esprit des joueurs".

Dimanche, De Mil ne pourra pas compter sur Brandon Mechele, suspendu, ni sur Jack Hendry et Andreas Skov Olsen, blessés.