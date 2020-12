Le fils de Michel Prud'homme se lance en tant qu'agent de joueurs, bien que l'ancien entraîneur du Standard n'approuve pas forcément l'idée.

Guilian vient en effet de fonder, en compagnie de Wout, le fils de Willy Segers (bourgmestre de Dilbeek), l'agence Stand Firm. "Nous voulions soutenir les joueurs dans leurs investissements financiers, la gestion d'actifs, leur après-carrière... et après plusieurs discussions, il est apparu évident que nous devions nous lancer comme agents de joueurs", a expliqué ce dernier à nos confrères néerlandophones du Nieuwsblad.

On apprend aussi que MPH, vice-président du Standard, était contre l'idée de son rejeton. "Il voulait nous protéger de ce monde de requins. Et il ne voulait pas que les gens pensent qu'il est impliqué, ce qui n'est pas le cas. Wout et moi sommes les seuls à établir des contacts. Mon père ne fait que me donner des conseils, si je suis amené à travailler avec un gardien de but par exemple. Je lui ai fait une présentation PowerPoint via Zoom de notre projet et notre vision et il nous soutient. On veut proposer un accompagnement à 360 degrés à nos joueurs, pas seulement les amener d'un club à un autre".

Leur rêve? Compter dans leur portefeuille de clients des joueurs comme "Bodart ou Mechele, des gars qui ne veulent pas forcément signer à Chelsea à 18 ans". Et leur objectif à court terme est de "conclure un premier deal en janvier ou l'été prochain serait sympa mais on a surtout envie d'apprendre".