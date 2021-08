Le football belge est en deuil: les hommages se multiplient après le décès de Franck Berrier (photos)

Le joueur de foot Franck Berrier est décédé des suites d'une crise cardiaque alors qu'il faisait du sport. Le Français de 37 avait joué presque toute sa carrière en Belgique et laisse derrière lui de nombreux souvenirs.

Son ancien club du KV Ostende a annoncé vendredi la triste nouvelle. "C'est avec une grande tristesse et une grande désolation que nous apprenons le décès de Franck Berrier, icône du club. Il est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il faisait du sport" a écrit le club sur Twitter.

"L'Essevee a appris avec grande tristesse le décès de Franck Berrier" a commenté le club de Zulte Waregem, son premier club en Belgique. "Nous souhaitons à la famille de Franck beaucoup de forces dans cette période difficile." En raison de problèmes cardiaques, Franck Berrier avait dû mettre un terme à sa carrière en 2019 alors qu'il évoluait au KV Malines. "Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès de Franck Berrier à l'âge de 37 ans", a indiqué le club malinois.

"Nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille, ses amis et ses anciens clubs". Le meneur de jeu avait également évolué entre 2010 et 2012 au Standard de Liège. "Nos pensées émues vont à la famille et aux proches de notre ancien joueur" s'est exprimé le club du bord de Meuse. D'autres clubs belges ont réagi à cette disparition soudaine. "Terrible nouvelle. Toute la famille brugeoise compatit avec la famille et les amis de Franck Berrier", rapporte le Club de Bruges. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès soudain de Franck Berrier", a déclaré le Sporting d'Anderlecht.

La Pro League et l'Union belge de football ont également réagi à la nouvelle. "Nos pensées vont aux amis et à la famille. Repose en paix, Franck."