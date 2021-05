Le Footballeur Pro de l'année sera connu le 24 mai

La Pro League, qui gère les championnats de D1A et D1B, remettra ses prix le 24 mai à l'occasion de la soirée des Pro League Awards, organisée à l'hôtel JAM et retransmise en direct sur Eleven Pro League. La Pro League l'a annoncé lundi.

Les joueurs, entraîneurs et dirigeants ont pu voter, entre le 19 et le 30 avril, pour six catégories: Footballeur pro de l'année en Jupiler Pro League, Footballeur pro de l'année en 1B Pro League, Joueuse pro de l'année en Scooore Super League, Espoir de l'année en Jupiler Pro League, Coach de l'année de la Jupiler Pro League et Arbitre de l'année en Pro League. Les finalistes pour ces différentes catégories seront annoncées à partir du mercredi 12 mai.

D'autres trophées seront remis durant la soirée: ePro League player of the year, Lifetime Achievement Award, Football & Community Award en Jupiler Pro League, Football & Community Award en 1B Pro League ainsi que les récompenses en Jupiler Pro League pour le meilleur buteur, le meilleur donneur d'assists, le gardien avec le plus de clean sheets et la meilleure équipe de jardiniers.

Les fans pourront également voter pour le but de l'année, immédiatement après la fin de la dernière journée des playoffs, via les canaux d'Eleven Sports et de la Pro League. Le Gala de la Pro League n'avait pu se tenir l'an passé. En 2019, Hans Vanaken avait été sacré Footballeur Pro pour la deuxième année consécutive.

Philippe Clement, qui s'apprêtait à remporter le titre avec Genk, avait été sacré chez les entraîneurs.