Le Français Alexis Flips s'engage pour cinq années avec Anderlecht

Alexis Flips,qui a fait ses premiers pas à l'AS Helemme, a rejoint le centre de formation de Lille en 2008. Devenu pro en 2017, il ne recevra pas sa chance en équipe première et sera prêté à l'AC Ajaccio (Ligue 2) en 2019. En octobre 2020, il est passé au stade de Reims, disputant son premier match le 2 mai 2021. Dès ce moment-là, il s'est imposé et a disputé 65 rencontres, inscrivant 9 buts et délivrant 10 passes décisives.

Flips est le 6e recrue estivale anderlechtoise après les arrivées de Dupé (Toulouse FC), Dolberg (OGC Nice), Patris (OH Louvain), Lonwijk (Dinamo Kiev), Vazquez (Boca Juniors) et Mendel Idowu (Chelsea)