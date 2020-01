Le gardien croate Davor Matijas rejoint l'Antwerp

(Belga) Le gardien de but croate Davor Matijas a signé un contrat de trois ans et demi à l'Antwerp, a annoncé le Great Old lundi. Le portier de 20 ans vient d'Hajduk Split.

Davor Matijas vient grossir les rangs des gardiens anversois, aux côtés de Sinan Bolat, Jens Teunckens et Yves De Winter, dont le contrat se termine en fin de saison. L'Antwerp partage avec La Gantoise la 2e place du championnat, à 8 points du leader, le FC Bruges, auquel les Anversois rendront visite dimanche pour le compte de la 24e journée. (Belga)