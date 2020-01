Le gardien du Cercle Bruges, Miguel Van Damme, reprend son combat contre la leucémie

(Belga) Le gardien du Cercle Bruges Miguel Van Damme doit à nouveau combattre la leucémie. C'est ce que Van Damme, 26 ans, a annoncé samedi.

"Je suis ici avec de moins bonnes nouvelles", a déclaré le gardien dans une vidéo sur Instagram. "Mardi, ils ont effectué une ponction lombaire pour vérifier. Ce jeudi, les résultats sont arrivés. Ils ont retrouvé des cellules leucémiques dans ma moelle épinière, ce qui signifie une rechute." "Je dois reprendre mon traitement, nous en saurons plus mardi. Cela va être très difficile. Je ne vais certainement pas abandonner et ferai tout mon possible pour m'en sortir. Ce sera très difficile. Nous ferons de notre mieux. On dit 'la troisième, c'est la bonne'", a ajouté Van Damme, qui a conclu par un "Never give up". Un cancer du sang a été diagnostiqué à Van Damme à la mi-2016. Après une bataille de deux ans et cinq mois contre la maladie, il avait été déclaré guéri au début de l'année passée. Quelques mois plus tard, le cancer avait été à nouveau détecté après un nouveau contrôle. Il a subi une greffe après que les médecins ont trouvé un donneur parfaitement compatible, mais à présent le destin frappe à nouveau. Van Damme évolue depuis 2013 au Cercle de Bruges. Son équipe l'a toujours soutenu durant son combat. Durant l'été 2017, il a signé une prolongation de contrat et a encore prolongé l'an passé jusqu'en 2020, avec option pour une année supplémentaire. Le Cercle a annoncé il y a quelques jours un partenariat avec la fondation 'Me to You' afin de sensibiliser le public et promouvoir la recherche sur la leucémie ou le cancer du sang. Afin d'apporter symboliquement un soutien encourageant à tous les combattants de la leucémie, le Cercle appelle à une minute d'applaudissements lors du match de championnat contre Anderlecht à la 16e minute, le 16 étant le numéro de Van Damme. Au début du match, Van Damme a reçu, durant le gala du Soulier d'Or, un message de soutien du gardien Iker Casillas. (Belga)